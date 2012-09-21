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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 10:18 BJT

《汇市简讯》美元/马币反弹脱离3.06,有不错的低接买盘

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* 美元/马币开在3.0600-3.0620,盘初走势沉重,之后反弹

* 人民币兑美元中间价走低,以及来自杠杆操作帐户的买盘推升美元/马币至3.0655高位

* 据传本地企业在3.0550-3.0600有买兴,令汇价更添支撑

* 可能再度续涨向3.07,市场关注中日情势

* 美元/马币最新报3.0640-3.0650,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0680-3.0700. (完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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