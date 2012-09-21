〔台湾债市〕公债RP利率持稳,央行如预期未调整利率

路透台北9月21日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.央行如外界预期没有调降利率,今日也没有调整三种天期存单利率,在资金略为宽裕的状况下,RP利率持稳在既有区间不变.

展望下周,调度人士认为,进入季底,再加上有公债及公司债交割,预料下周资金状况将趋紧,但除非有投信遭大量赎回,否则公司债RP利率要走高机率也不大,至于公债RP,仍会持稳在现有区间.

一证券商交易员说,"既然央行什么都没有动,RP自然也不会动了."

另一票券商交易员称,若以央行维持适度宽松政策的措施来看,下周资金将不会紧俏."有些银行已经作跨月拆款了,代表季底资金不会那么紧."

台湾央行周四公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.今日一早也未如外界猜测调降三种天期存单利率.

调度人士表示,下周一将有350亿台币的101/9期公债交割;周二:一银金融次债交割,金额130亿;周三:台积电(2330.TW)公司债交割,金额217亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)