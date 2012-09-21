〔台湾债市〕公债RP利率持稳,央行如预期未调整利率

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月21日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.央行如外界预期没有调降利率,今日也没有调整三种天期存单利率,在资金略为宽裕的状况下,RP利率持稳在既有区间不变.
展望下周,调度人士认为,进入季底,再加上有公债及公司债交割,预料下周资金状况将趋紧,但除非有投信遭大量赎回,否则公司债RP利率要走高机率也不大,至于公债RP,仍会持稳在现有区间.
一证券商交易员说,"既然央行什么都没有动,RP自然也不会动了."
另一票券商交易员称,若以央行维持适度宽松政策的措施来看,下周资金将不会紧俏."有些银行已经作跨月拆款了,代表季底资金不会那么紧."
台湾央行周四公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.今日一早也未如外界猜测调降三种天期存单利率.
调度人士表示,下周一将有350亿台币的101/9期公债交割;周二:一银金融次债交割,金额130亿;周三:台积电(2330.TW)公司债交割,金额217亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。