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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 10:44 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索脚步沉重,周末资金流及欧元令其承压

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* 美元/菲律宾披索开在41.70,目前为止交投在41.68-41.77

* 预计周末有资金流入也对菲律宾披索提供支撑

* 中国及全球的不确定性料将让汇价盘中徘徊在41.60

* 美元/菲律宾披索最新报41.68-41.70,无本金交割远期外汇(NDF)报41.65-41.70. (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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