〔日本股市〕日经指数早盘反弹收高,利多报导激励夏普劲扬

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透东京9月21日电---日本股市日经指数周五早盘收高,由上日下挫走势反弹,尽管中国、欧洲及美国制造业数据疲软,美股仍勉力持稳,有助巩固投资人信心.
夏普(Sharp)(6753.T)为焦点个股,因每日新闻报导称,夏普与美国英特尔(INTC.O)洽谈资本结盟,可能为夏普提供一线生机.夏普与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入僵局.
夏普股价大涨5.5%,因空头回补买盘涌入.
日经指数.N225早盘收高0.6%,至9,142.29点,周四时下挫1.6%,创一周收盘低位,回吐周三央行宽松货币政策带动的涨幅.
东证股价指数.TOPX上涨0.5%,至757.75点,成交偏淡.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。