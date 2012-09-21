〔日本股市〕日经指数早盘反弹收高,利多报导激励夏普劲扬

路透东京9月21日电---日本股市日经指数周五早盘收高,由上日下挫走势反弹,尽管中国、欧洲及美国制造业数据疲软,美股仍勉力持稳,有助巩固投资人信心.

夏普(Sharp)(6753.T)为焦点个股,因每日新闻报导称,夏普与美国英特尔(INTC.O)洽谈资本结盟,可能为夏普提供一线生机.夏普与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入僵局.

夏普股价大涨5.5%,因空头回补买盘涌入.

日经指数.N225早盘收高0.6%,至9,142.29点,周四时下挫1.6%,创一周收盘低位,回吐周三央行宽松货币政策带动的涨幅.

东证股价指数.TOPX上涨0.5%,至757.75点,成交偏淡.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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