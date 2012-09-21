〔台湾央行〕共发行2,580亿台币存单,发行余额减190亿

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透台北9月21日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,580亿台币存单.若相较存单到期金额2,770亿,存单发行余额减190亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,466
91天期 0.93 88
182天期 1.05 26
央行上日共发行561.65亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,791.95亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为负79亿台币;累计超额准备为2亿台币,加计前期1%的超额准备为964亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选