〔台湾债市〕101/9发行前交易殖利率微收高,央行未降存单利率令猜测落空

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透台北9月21日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周五小幅收高.央行未如部分市场人士预期调降短天期存单利率,令殖利率小幅开高,近中午也有卖盘调节同年券101/5,惟筹码并未因此松动,终场弹幅略有收敛,成交值也因交易商参与程度不高而下滑.
财政部下午发布了第四季发债计画,交易商指出,1,300亿台币的规模符合市场预期.五年增额券101/6R规划在10月8日标售,因此下周一就要展开发行前交易(when-issued),在交易商料将操作重心转移影响下,届时101/9的交易热度会逐渐冷却.预估下周101/9殖利率区间不脱在1.16-1.19%.
"101/6R开始交易后,101/9流动性会降低."一大型证券商交易员表示.
另一大型票券商交易员则称,在央行理监事会议与发债计画等变数厘清后,台债殖利率应该会在区间内盘整.观察重点应该放在美债的表现.
台湾央行周四公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.今日一早也未如外界猜测调降三种天期存单利率.
财政部公布第四季将发行1,300亿台币公债,上季为1,250亿.第四季还将发行1,200亿台币国库券,上季为650亿.若加计前三季发行的5,350亿台币公债,台湾今年公债发行额高达6,650亿台币,超越去年的6,200亿规模,再度创下历史新高纪录.[ID:nST0555907]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO +0.26 1.1781 1.1770-1.1813 99.5
解读昨日央行总裁在理监事会后的谈话,交易商认为,为因应美国QE3造成的通膨效应,央行的首要任务就是不让物价压力进一步走扬.由于第四季CPI料也将维持2%水准,因此央行在年底前也没有降息的空间.在此情形下,台债殖利率料仅能随国际债市波动.
虽然央行没有调整利率,不过一大型证券商交易员说,央行藉由减缓冲销力道,令银行体系的资金充斥,从近几期公债标售可以看出,除了超长的30年券以外,银行的得标比重都在三成以上.
"所以只要10年券殖利率一有机会靠近1.20%,就会被买走."他说.
另一证券商交易员也认为,台债市场资金多于筹码的结构性未改,除非美债殖利率又大幅弹升,否则台债殖利率难以脱离低档盘整格局."101/9殖利率难以突破1.20%."
台湾央行总裁彭淮南周四表示,目前货币策略是适度宽松,未来利率是否调整则须视物价走势.[ID:nST0555781]
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1900
5 101/6 A01106=TWO 没有成交
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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