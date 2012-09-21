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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 14:15 BJT

〔韩国股市〕收高,三星电子以及防御股领涨

路透首尔9月21日电---韩国股市周五上涨,外资连续第11个交易日买超,央行的刺激举措带动了近期涨势.

三星电子(005930.KS)领涨,上扬1.2%,食品和饮料制造商等防御股亦扬升,Orion(001800.KS)上涨4.7%.

综合股价指数.KS11升0.6%,收在2,002.37点.(完)

--编译 王冠中;审校 张若琪

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