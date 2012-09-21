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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 14:21 BJT

《汇市简讯》澳元可能进一步上涨,但仍不脱近期波动区间

0610GMT

* 澳元/美元上涨0.40%报1.0475;欧元/澳元报1.2408,跌0.16%;澳元/日圆上涨0.25%至81.82

* 股市上涨推动澳元/美元至日高附近,但仍落在本周交易区间

* 在1.0455附近触发少量停止单,瞄准1.05上方的更大规模停止单

* 美元兑其他亚币处于日低附近,可能增添澳元上涨动能(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

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