〔日本股市〕日经指数反弹小幅收高,夏普劲升领涨(更新版)

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透东京9月21日电---日本股市日经指数周五收涨,在上日大跌后反弹,美国股市持稳令投资人感到安心,摆脱中国、欧洲和美国制造业数据疲软的影响.
夏普(Sharp)(6753.T)大涨5%,因每日新闻报导称,夏普与美国英特尔(INTC.O)洽谈资本结盟,可能为夏普提供一线生机.夏普与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入僵局.
日本烟草(JT)(2914.T)上扬2.9%,亦支撑日股.JT同业对手Imperial TobaccoIMT.L周四公布利多财测更新后,股价上涨2.7%.
日经指数.N225上涨0.3%至9,110.00点,周四时下挫1.6%,回吐周三央行宽松货币政策带动的涨幅.
日经指数本周共跌0.5%,为三周来首次周线下跌.
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。