〔日本股市〕日经指数反弹小幅收高,夏普劲升领涨(更新版)

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路透东京9月21日电---日本股市日经指数周五收涨,在上日大跌后反弹,美国股市持稳令投资人感到安心,摆脱中国、欧洲和美国制造业数据疲软的影响.

夏普(Sharp)(6753.T)大涨5%,因每日新闻报导称,夏普与美国英特尔(INTC.O)洽谈资本结盟,可能为夏普提供一线生机.夏普与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入僵局.

日本烟草(JT)(2914.T)上扬2.9%,亦支撑日股.JT同业对手Imperial TobaccoIMT.L周四公布利多财测更新后,股价上涨2.7%.

日经指数.N225上涨0.3%至9,110.00点,周四时下挫1.6%,回吐周三央行宽松货币政策带动的涨幅.