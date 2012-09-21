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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 14:41 BJT

《汇市简讯》英镑/美元距离1.6250仅咫尺之遥,该价位今有期权到期

0632GMT

* 今日纽约交易时段,接近当前现汇位置到期期权执行价为1.6250

* 据传在1.6270及1.6300期权障碍之前有卖盘.买盘落在1.6220

* 英国央行总裁金恩默许英国财政大臣奥斯本(George Osborne)无法达成2015年之前的降低英国债务目标

* 英国8月公共财政数据于0830GMT公布 (完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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