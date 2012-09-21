版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 15:02 BJT

(重发)《汇市简讯》欧元/美元回到1.30附近徘徊,欧盟正在协商西班牙援助

(重发以删除多余段落)

0647GMT

* 欧元/美元回弹至1.30水准,此刻欧盟正在协商西班牙援助

* 据传在1.29下方有更大规模的停止单,但目前焦点在于1.30区间

* 执行价在1.2990/1.3000的期权将左右市场方向,在1.3020及1.3050有更多卖盘

* 风险偏好将导致周末前市场更大波动

* 欧元/日圆卖盘在101.65/75,使得欧元/日圆目前在101.50打转 (完)

--编译 张明钧;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐