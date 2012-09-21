《汇市简讯》美元/日圆双边碰触失效选择权影响市况

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* 传言美元/日圆市况受到短天期的双边碰触失效选择权(double no-touch option)影响

* 据传障碍位在78.00及79.25,到期日可能是在下周

* 这可能有助于解释昨日在78.00之前的支撑(低点为78.03)

* 据传在78.00有半官方的买盘来扶持此一价位(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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