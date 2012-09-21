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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 15:36 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎急升至1.2110区间后终于遭逢卖盘

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* 欧元/瑞郎触及日高1.2118,急涨之后出现新的卖盘

* 卖单绵延至1.2120区间,使得短线涨势受阻

* 交叉盘上涨强化了美元/瑞郎短线进入0.9300的支撑

* IFR预期欧元/瑞郎及美元/瑞郎趋稳,美元/瑞郎将在0.9340/50之间遭遇卖盘 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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