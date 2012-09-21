版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 15:48 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受到亚洲主权国家卖盘打压而回落

0736GMT

* 据传亚洲央行卖盘为英镑/美元从1.6269处回落的主因

* 1.6269为亚洲尾盘/欧洲盘初高点,本周五度叩关1.6270附近都失败

* 据传在1.6220及1.6200有买盘,1.6214为亚洲盘低点

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔:"见到隧道末端的一些亮光"

* 戴尔和另一名MPC委员布罗德班特在7月会议上投票反对扩大量化宽松操作.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐