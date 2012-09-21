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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 16:06 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.7980的买盘面临威胁

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* 据传在0.7980的欧元/英镑买盘面临威胁,此前美国方面人士抛售欧元

* 0.7977为7月23日低点0.7756升至9月14日高点0.8114的38.2%费波那奇回档位

* 9月12日低点0.7970有更多买盘;0.7968为1英镑兑1.2550欧元处

* 华尔街日报网站:希腊纾困的争战即将开打

* 希腊Ekathimerini报纸网站:希腊接近与欧盟、欧洲央行、国际币基金组织(IMF)三大贷款人达成协议 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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