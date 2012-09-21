《汇市简讯》美元/日圆78.00水准阻碍跌势

0801GMT

* 技术面倾向下行,一目均衡转换线及基准现呈空头排列

* 传言有近期到期的78.00/79.25双边碰触失效选择权(double no-touch option),使得78.00有撑

* 周四低点78.02为重要支撑

* 跌破78.00/78.02水准则整体形势转弱,下方有大量停止单

* 美元/日圆自78.50起有大量卖盘

* 电子交易平台EBS目前为止的现汇交投区间为78.11-78.38 (完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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