《汇市简讯》美元/日圆78.00水准阻碍跌势

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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0801GMT
* 技术面倾向下行,一目均衡转换线及基准现呈空头排列
* 传言有近期到期的78.00/79.25双边碰触失效选择权(double no-touch option),使得78.00有撑
* 周四低点78.02为重要支撑
* 跌破78.00/78.02水准则整体形势转弱,下方有大量停止单
* 美元/日圆自78.50起有大量卖盘
* 电子交易平台EBS目前为止的现汇交投区间为78.11-78.38 (完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。