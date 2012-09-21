《汇市简讯》期权市场规模较大仓位执行价概览

0823GMT

* 欧元/美元今日在1.2850、1.2900、1.2910、1.2940、1.2990、1.3000有期权到期

* 英镑在1.6250美元有期权到期,欧元/英镑则是在0.7945

* 美元/日圆期权执行价在78.20及78.40;澳元/日圆在82.50

* 距离澳元/美元现汇最近的期权执行价分别为1.0410、1.0450及1.0460 (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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