《汇市简讯》期权市场规模较大仓位执行价概览

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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* 欧元/美元今日在1.2850、1.2900、1.2910、1.2940、1.2990、1.3000有期权到期
* 英镑在1.6250美元有期权到期,欧元/英镑则是在0.7945
* 美元/日圆期权执行价在78.20及78.40;澳元/日圆在82.50
* 距离澳元/美元现汇最近的期权执行价分别为1.0410、1.0450及1.0460 (完)
--编译 张明钧;审校 于春红
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。