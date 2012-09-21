版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 16:40 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元传言有更多外汇储备相关资金流动

0831GMT

* 传言一欧洲国家央行进一步分散欧元外汇储备

* 此一资金流动被视为是欧元/澳元跌至1.2375附近一周低点的原因

* 澳元/美元阻力在1.0500,1.0497为周三高点 (完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐