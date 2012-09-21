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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 16:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回升之路在1.30上方获停止单助涨

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* 欧元/美元遭遇美国方面及模型基金卖盘,但有来自中东的买盘

* 在1.30上方的停止单助涨,但在那之上有新一波的卖盘

* 若反弹之势难以为继,1.2990及1.3000到期期权将影响市况

* 突破1.3020/25料将加速回升至1.3040/50

* 美元/瑞郎测试0.93下方水准,因美元走跌,但欧元/瑞郎亦上涨 (完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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