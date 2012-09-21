《汇市简讯》欧元/美元回升之路在1.30上方获停止单助涨

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因触及6月来最高水准后有获利了结
路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
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* 欧元/美元遭遇美国方面及模型基金卖盘,但有来自中东的买盘
* 在1.30上方的停止单助涨,但在那之上有新一波的卖盘
* 若反弹之势难以为继,1.2990及1.3000到期期权将影响市况
* 突破1.3020/25料将加速回升至1.3040/50
* 美元/瑞郎测试0.93下方水准,因美元走跌,但欧元/瑞郎亦上涨 (完)
--编译 张明钧;审校 程琳
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路透芝加哥2月16日 - 美国小麦期货周四下跌2%，收于盘中低位，因在交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约触及近八个月高位后出现获利了结。
路透芝加哥2月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌1.5%，因交易员在市场触及6月底以来最高价格后锁定利润。
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