〔巴西汇率〕财长称将采取所有必要措施来防止雷亚尔过度升值

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透伦敦9月21日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周五表示,巴西准备好采取所有必要的措施,包括过去所采行的措施,来防堵热钱流入,并且阻止雷亚尔过度升值.
他似乎是在暗示外国投资税(IOF tax)将再次出台.巴西在2010年底对部分类别的外国投资流动曾采行该税负.
"我们会采行所有必要的措施.央行会买进更多储备,我们已经有相当庞大的储备,但如果巴西经济内的美元供应强劲,我们还会买进更多储备,"他在经济学人举办的会议上称.
"我们会进行更多的逆向互换,也会采行更多的举措,例如我们过去曾采行的措施,"他说."我们不会允许经济失去竞争力."(完)
--编译 王冠中;审校 石冠兰/于春红
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