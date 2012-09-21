〔巴西汇率〕财长称将采取所有必要措施来防止雷亚尔过度升值

路透伦敦9月21日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周五表示,巴西准备好采取所有必要的措施,包括过去所采行的措施,来防堵热钱流入,并且阻止雷亚尔过度升值.

他似乎是在暗示外国投资税(IOF tax)将再次出台.巴西在2010年底对部分类别的外国投资流动曾采行该税负.

"我们会采行所有必要的措施.央行会买进更多储备,我们已经有相当庞大的储备,但如果巴西经济内的美元供应强劲,我们还会买进更多储备,"他在经济学人举办的会议上称.

"我们会进行更多的逆向互换,也会采行更多的举措,例如我们过去曾采行的措施,"他说."我们不会允许经济失去竞争力."(完)