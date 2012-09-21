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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 18:04 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减153.85亿台币

路透台北9月21日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减153.85亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,791.95亿台币.上周存单发行量净减292.9亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9月17日(一) 3,686.50 3,477.00 -209.50

9月18日(二) 46.00 430.00 +384.00

9月19日(三) 3,629.00 3,365.00 -264.00

9月20日(四) 436.00 561.65 +125.65

9月21日(五) 2,770.00 2,580.00 -190.00

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总 计 10,567.50 10,413.65 -153.85

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9月17日(一) 127.00 43.00

9月18日(二) 31.00 13.00

9月19日(三) 108.00 33.00

9月20日(四) 75.00 24.00

9月21日(五) 88.00 26.00

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总 计 429.00 139.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 张喜良

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