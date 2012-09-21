《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减153.85亿台币

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透台北9月21日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减153.85亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,791.95亿台币.上周存单发行量净减292.9亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9月17日(一) 3,686.50 3,477.00 -209.50
9月18日(二) 46.00 430.00 +384.00
9月19日(三) 3,629.00 3,365.00 -264.00
9月20日(四) 436.00 561.65 +125.65
9月21日(五) 2,770.00 2,580.00 -190.00
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总 计 10,567.50 10,413.65 -153.85
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9月17日(一) 127.00 43.00
9月18日(二) 31.00 13.00
9月19日(三) 108.00 33.00
9月20日(四) 75.00 24.00
9月21日(五) 88.00 26.00
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总 计 429.00 139.00 (完)
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。