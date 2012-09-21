〔台湾货币市场〕短率大致平稳,央行公开市场操作利率维持不变(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率平稳

* 不少银行开始承做跨月拆出、短票

* 下周仍须关注

记者 高洁如

路透台北9月21日电---台湾银行间短期利率周五大致平稳.央行上日宣布利率不变,而今日也持平三种天期存单、委托隔夜拆款利率,市场资金在外资汇入的情况下仍然偏多,惟需求平平,短率变化不大.

市场调度人士指出,今日央行并无最新调整利率的动作.此外,市场资金仍然偏多,因此不少银行打破之前暂时不做跨月拆出、短票的情况,将资金开始做出较长落点的配置.

"本来就应该机动调整,不然淹死人也不行."一位公营银行资金调度人士表示.

也另有银行人士表示,外商银行资金普遍偏多,这与近期外资流入不无关系.不过,下周不但是月底、更是季底,部分银行不能承做跨月的限制仍然存在,因此预料货币市场仍将会是偏紧的格局.

台湾央行周五表示,维持三种天期存单利率不变.各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.至于委托大型银行隔夜拆款利率仍然维持在0.388%不变.

台湾央行周四决议重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变.这符合市场预期[ID:nST0555781]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日亦同;区间落在0.295-0.53%,上日在0.295-0.50%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.60%,上日在0.388-0.56%.

**短票平稳**

短票方面,票券商指出,原本周末的票量会升高,不过今日并不明显.此外,不少银行开始承做跨月短票和拆款,因此今日反而一点也不紧张.

"和原本想像的有点不一样."一位票券商交易员表示.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;大致同上日.长天期短票可成交在0.82%.

台湾央行周五公布,今日共发行2,580亿台币存单.若相较存单到期金额2,770亿,存单发行余额减190亿.[TW/MMTCN]

拆款中心资料PIBC显示,周五超额准备为负73亿台币;累计至周日超额准备为负217亿台币,加计前期1%的超额准备为745亿台币.

**公债RP利率未变**

公债10天期附买回(RP)利率持稳.央行如外界预期没有调降利率,今日也没有调整三种天期存单利率,在资金略为宽裕的状况下,RP利率持稳在既有区间不变.

展望下周,调度人士认为,进入季底,再加上有公债及公司债交割,预料下周资金状况将趋紧,但除非有投信遭大量赎回,否则公司债RP利率要走高机率也不大,至于公债RP,仍会持稳在现有区间.

一证券商交易员说,"既然央行什么都没有动,RP自然也不会动了."

另一票券商交易员称,若以央行维持适度宽松政策的措施来看,下周资金将不会紧俏."有些银行已经作跨月拆款了,代表季底资金不会那么紧."

调度人士表示,下周一将有350亿台币的101/9期公债交割;周二:一银金融次债交割,金额130亿;周三:台积电(2330.TW)公司债交割,金额217亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)