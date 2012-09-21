〔亚洲橡胶〕9月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：韩国法院批准逮捕三星集团领导人李在镕，但拒绝对三星电子社长朴商镇发出逮捕令
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路透9月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 9月 243.0 55 240.0 281
*10月 254.0 35 255.0 4
*11月 254.6 64 256.0 67
*12月 254.5 166 255.9 43
* 1月 255.4 588 256.5 92
* 2月 257.0 6307 257.5 721
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
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