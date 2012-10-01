更正(公司方):〔美股业绩〕美光第四季业绩逊于预估,因晶片销售疲弱

(更正:内文第五段中公司方澄清业者有进行减产.)

路透9月27日电---美光(Micron Technology)(MU.O)公布季报逊于预期,个人电脑(PC)销售疲弱持续令其晶片业务承压.

包括美光在内的动态随机存取记忆体(DRAM)制造商极度仰赖PC产业,因后者消化了将近50%的DRAM整体产量.如今,DRAM厂商期盼行动及伺服器市场可以减轻他们对PC的依赖.

"我认为(DRAM)价格想要稳定的话,必须在未见表现的地方出现良好的需求.从他们本季迄今的表现,他们可能还会有几季录得亏损."Pacific Crest Securities分析师Monika Garg对路透说.

美光预估本季迄今的DRASM平均售价,料比上季同期下滑将近20%

美光总裁Mark Adams说,DRAM行业出现了正确迹象--企业削减资本支出和产量,但需求趋疲令平均售价反弹的速度放缓.

美光计画以现金约7.50亿美元收购破产的日本晶片厂尔必达ELPDF.PK,但遭到尔必达的美国股东反对.Mark Adams对此事不愿置评.

美光公布6-8月季度净亏损2.43亿美元,或每股净损0.24美元,为连续第五个季度呈现亏损.

美光去年第四季亏损为1.35亿美元,或每股亏损0.14美元.

6-8月季度的营收从去年同期的21.4亿美元下滑至19.6亿美元.

汤森路透I/B/E/S分析师原先预估营收为21.1亿美元,或每股亏损0.23美元.

美光表示,该公司NAND快闪记忆体晶片销售较第三季下滑12%,DRAM晶片销售则下滑9%.

美光股价周四收报6.01美元,盘后交易时段下滑至5.93美元.(完)