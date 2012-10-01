更正(公司方):〔美股业绩〕美光第四季业绩逊于预估,因晶片销售疲弱

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:内文第五段中公司方澄清业者有进行减产.)
路透9月27日电---美光(Micron Technology)(MU.O)公布季报逊于预期,个人电脑(PC)销售疲弱持续令其晶片业务承压.
包括美光在内的动态随机存取记忆体(DRAM)制造商极度仰赖PC产业,因后者消化了将近50%的DRAM整体产量.如今,DRAM厂商期盼行动及伺服器市场可以减轻他们对PC的依赖.
"我认为(DRAM)价格想要稳定的话,必须在未见表现的地方出现良好的需求.从他们本季迄今的表现,他们可能还会有几季录得亏损."Pacific Crest Securities分析师Monika Garg对路透说.
美光预估本季迄今的DRASM平均售价,料比上季同期下滑将近20%
美光总裁Mark Adams说,DRAM行业出现了正确迹象--企业削减资本支出和产量,但需求趋疲令平均售价反弹的速度放缓.
美光计画以现金约7.50亿美元收购破产的日本晶片厂尔必达ELPDF.PK,但遭到尔必达的美国股东反对.Mark Adams对此事不愿置评.
美光公布6-8月季度净亏损2.43亿美元,或每股净损0.24美元,为连续第五个季度呈现亏损.
美光去年第四季亏损为1.35亿美元,或每股亏损0.14美元.
6-8月季度的营收从去年同期的21.4亿美元下滑至19.6亿美元.
汤森路透I/B/E/S分析师原先预估营收为21.1亿美元,或每股亏损0.23美元.
美光表示,该公司NAND快闪记忆体晶片销售较第三季下滑12%,DRAM晶片销售则下滑9%.
美光股价周四收报6.01美元,盘后交易时段下滑至5.93美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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