〔台湾数据〕9月制造业PMI续降至45.6,创10个月来最低--汇丰

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北10月1日电---以下为汇丰台湾9月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年9月 2012年8月
45.6 46.1
主要调查结果:
* 9月份PMI值从上月的46.1降至45.6,为10个月以来最低.过去四个月以来,台湾制造业景气状况持续转弱.
* 9月份积压工作量连续第四个月趋降,而且降速加快,创下自2011年底以来最大降幅.部分调查样本显示积压工作量下降的原因是需求减弱,导致厂商产能过剩.
* 虽然产出与新订单下滑,9月份制造业就业状况仍维持相对平稳,绝大多数(逾94%)调查样本显示聘雇规模与上月持平.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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