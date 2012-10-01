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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 10:05 BJT

〔台湾数据〕9月制造业PMI续降至45.6,创10个月来最低--汇丰

路透台北10月1日电---以下为汇丰台湾9月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2012年9月 2012年8月

45.6 46.1

主要调查结果:

* 9月份PMI值从上月的46.1降至45.6,为10个月以来最低.过去四个月以来,台湾制造业景气状况持续转弱.

* 9月份积压工作量连续第四个月趋降,而且降速加快,创下自2011年底以来最大降幅.部分调查样本显示积压工作量下降的原因是需求减弱,导致厂商产能过剩.

* 虽然产出与新订单下滑,9月份制造业就业状况仍维持相对平稳,绝大多数(逾94%)调查样本显示聘雇规模与上月持平.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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--记者 高洁如; 审校 张喜良

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