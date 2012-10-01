〔路透调查〕欧洲央行承诺保卫欧元后银行间拆借状况未见改善--交易员

路透伦敦10月1日电---一项针对欧元区货币市场交易员的路透调查周一显示,自7月欧洲央行承诺将采取一切措施保卫欧元之后,银行间无担保拆借状况没有明显的改善迹象.

受访的24位欧元区货币市场交易员中有23位表示,自欧洲央行的此项承诺后,欧元区银行间拆借市场的不良状况未见任何改善.

调查还显示,银行料在欧洲央行的常规七天期再融资操作中借入1,150亿欧元,稍低于上一周的1,174亿欧元.

该操作的投标结果将在周二公布,资金于周三分配.起始日期为10月3日,到期日为10月10日.(完)