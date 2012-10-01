〔路透调查〕欧洲央行承诺保卫欧元后银行间拆借状况未见改善--交易员

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦10月1日电---一项针对欧元区货币市场交易员的路透调查周一显示,自7月欧洲央行承诺将采取一切措施保卫欧元之后,银行间无担保拆借状况没有明显的改善迹象.
受访的24位欧元区货币市场交易员中有23位表示,自欧洲央行的此项承诺后,欧元区银行间拆借市场的不良状况未见任何改善.
调查还显示,银行料在欧洲央行的常规七天期再融资操作中借入1,150亿欧元,稍低于上一周的1,174亿欧元.
该操作的投标结果将在周二公布,资金于周三分配.起始日期为10月3日,到期日为10月10日.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。