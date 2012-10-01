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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:03 BJT

〔台湾货币市场〕10月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月1日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期4,336亿台币.

--100甲9期公债还本付息8.75亿台币:

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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宽松因素:

--央行存单到期2,569亿台币:

    10/02 80.00亿

      10/03 2,489亿

紧缩因素:

--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币,预料多数将在10月1日入库.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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