〔金砖国家〕9月28日股汇市收盘纵览

路透10月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月28日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.43%,报1,002.66点.

中国股市:中国股市沪综指周五收升近1.5%至两周新高,有色金属等板块涨幅居前.虽然十一长假将至,但场内维稳预期强烈.另外,浙江世宝A股发行周期延长亦被市场人士解读为变相救市.沪综指.SSEC收报2,086.169点,涨29.846点,或1.45%;昨日该股指大涨2.6%创三周来最大单日涨幅.本月沪综指累计上涨1.89%,扭转此前连续四个月跌势.沪市A股成交金额为647亿元人民币,上日为602亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市上涨,本季度累计上扬7.2%,因中国当局有望采取措施支撑经济,加之全球央行的刺激举措引发股市反弹.香港恒生指数上涨0.4%至20,840.4点,今年迄今累计上扬13%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS盘中及收盘均创下2005年汇改来新高,9月并一反今年以来的盘整及略贬走势,升值幅度达1%.但交易员也指出,长假过后的美元买盘将重现,从而令人民币有机会再度跌入6.30-6.31区间.但由于中共十八大召开的消息将很快确定,消除了政策风险后,人民币将重新步入强势区间.[CNY/CN]

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印度股市:升至15个月来最高水准,Reliance Industries及Tata Motors等绩优股上涨,因对额外金融和经济改革的乐观情绪不坠.指标BSE指数.BSESN9月上涨7.6%,为1月以来最大单月升幅.本季亦升7.6%,为2012年财年最后一季以来最大季度升幅.周五则上涨0.99%,或183.24点,至18,762.74点,为2011年7月25日以来最高.[.BO][ID:nL4E8KS4UP]

印度汇市:印度卢比/美元升至五个月高位,因全球风险信心改善,且政府坚守其最初的借款计画,展现进一步的财政纪律迹象.卢比/美元INR=D2高见52.495,为5月1日以来最高水准.终场收在52.85/86,周四收盘价为53.01/02.[INR/][ID:nL4E8KS5GQ]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,475.7点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.27%至791.13点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.33%至31.1875;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.36%,报40.1150.

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巴西股市:周五一度挫跌2%,银行股大跌,因担心政府施压降低银行利差.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌1.77%,报59,175.86点.过去五个交易日,大盘已挫跌4.4%,因有关推出新举措来削减巴西利率的担忧重创银行股.[ID:nL1E8KRDOR]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=小涨0.28%至2.0255,因投资者试图在月底影响雷亚尔的收盘价.巴西决策者已誓言要积极行动以抵销发达国家宽松货币料将带来的资本流入效应.[ID:nL1E8KSJHS]

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南非股市:周五收升,7-9月上涨6.3%,为连续第四季上涨,投资者敲进Impala Platinum (IMPJ.J)等矿业者.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI和综合指数.JALSH均上涨0.4%,分别收报31,518.32和35,757.98.[.J][ID:nL5E8KSEH3]

南非汇市:南非兰特/美元下滑,受贸易逆差较预期为大及风险资产信心不振所累.1453GMT时,兰特/美元ZAR=D3跌0.22%至8.268,上日收报8.2520.[ZAR/][ID:nL5E8KSCOV](完)