版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:17 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆随着欧元/美元下跌,99.65下方有停止单

2346GMT

* 欧元/日圆盘初因欧元兑美元卖压而下跌,稍后在1.2820下方有停止单触发

* 欧元/日圆已经跌穿周五低位99.93,关注周四低点99.65

* 99.65下方有停止单,跌破的话可能测试100日移动均线98.84

* 阻力位在一目均衡基准线切入位100.85

* 日本出口商现在料将在100.00上方逢高卖出. (完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐