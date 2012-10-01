《台湾报摘》--经济日报10月1日

* 头版头条:

--金融赋税专案小组今日将召开第一次会议,金融业提出的七大项诉求中,调降期交税等三大课税议题共识性高,一旦通过将可激励台股及期货市场,并有助台湾证券商、期货市场、权证市场的国际竞争力.

* 其他:

--行政院今1日将召开跨部会协商会议,就台商回台投资与新增投资案的外劳聘雇问题进行讨论.焦点在于外劳聘雇比率上限40%是否放宽,目前各部会中仅劳委会反对,届时可望在40%至50%间"有条件松绑".

--新版巴塞尔协定(BaselⅢ)明年上路,可计入银行合格资本的条件更严,金管会初步了解,台湾银行发行的次顺位债,不符新规定者多达三、四千亿台币,明年起须逐年从资本扣除,不少银行必须增资因应.

--开发金控(2883.TW)、凯基证券上周五股东临时会通过双方换股合并案,开发金旗下大华证券与凯基证券双边整并工作加速进行,开发金内部预估,证券二合一可望提前到明年第二季中完成,打造证券部门成为市场最强的券商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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