《台湾报摘》--经济日报10月1日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--金融赋税专案小组今日将召开第一次会议,金融业提出的七大项诉求中,调降期交税等三大课税议题共识性高,一旦通过将可激励台股及期货市场,并有助台湾证券商、期货市场、权证市场的国际竞争力.
* 其他:
--行政院今1日将召开跨部会协商会议,就台商回台投资与新增投资案的外劳聘雇问题进行讨论.焦点在于外劳聘雇比率上限40%是否放宽,目前各部会中仅劳委会反对,届时可望在40%至50%间"有条件松绑".
--新版巴塞尔协定(BaselⅢ)明年上路,可计入银行合格资本的条件更严,金管会初步了解,台湾银行发行的次顺位债,不符新规定者多达三、四千亿台币,明年起须逐年从资本扣除,不少银行必须增资因应.
--开发金控(2883.TW)、凯基证券上周五股东临时会通过双方换股合并案,开发金旗下大华证券与凯基证券双边整并工作加速进行,开发金内部预估,证券二合一可望提前到明年第二季中完成,打造证券部门成为市场最强的券商.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。