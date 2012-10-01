〔中港个股〕中铝终止收购永晖焦煤29.9%股权,因未能在期限前获批

路透香港9月29日电---中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周五在港交所公告称,该公司已终止拟收购永晖焦煤(1733.HK) 29.9%股权的交易协议,因中铝未能在9月30日的截止期之前取得中国及海外兼管当局的批准.

数周之前,中铝甫因政治阻碍放弃收购加拿大南戈壁(SGQ.TO)多数股权的计画.[ID:nSH0114365]南戈壁是一家以蒙古为主的焦煤矿商.

中铝在4月时表示将以3.08亿美元收购永晖焦煤股权.后者主要是供应进口至中国的蒙古焦煤.(完)