《台湾报摘》--工商时报10月1日

* 头版头条:

--银行若不当销售保单,可能影响其海外布局.银行局上周五找来银行公会提出预警,强调今年前8月银行居然替寿险公司卖了六成的保单,将展开通路抽检是否有误导存款人.银行局并警告:"抓到就枪毙,之后大陆及东南亚发展、人民币商机,这家银行就很难获准".

* 其他:

--个人资料保护法即将上路,金融业严阵以待.尤其过去简讯和电话行销容易引起争议,金融业指这类行销目前多半仅利用在金控底下子公司间,未来不排除减少或暂停使用,等待市场对法规的接受和理解程度确定,再规划新的行销模式.

--消息人士指出,台湾银行、合作金库、华南银行三大行库未来两年都有活化资产的计画,但却被金管会"银行自用不动产比率须占总不动产比率50%以上"的规定套死,国有银行活化资产空间大受挤压,大型行库尤其首当其冲.

--元大金控(2885.TW)想买宏利人寿陷入僵局.相关人士指出,宏利人寿仅是分公司,没有子公司执照,但元大金旗下也没有寿险公司执照,由于金管会认为宏利人寿不能以被并购为由申请升格子公司,元大金若要并购,必须先拿出20亿台币设立新寿险公司,并购成本将大幅增加.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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