《台湾报摘》--工商时报10月1日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--银行若不当销售保单,可能影响其海外布局.银行局上周五找来银行公会提出预警,强调今年前8月银行居然替寿险公司卖了六成的保单,将展开通路抽检是否有误导存款人.银行局并警告:"抓到就枪毙,之后大陆及东南亚发展、人民币商机,这家银行就很难获准".
* 其他:
--个人资料保护法即将上路,金融业严阵以待.尤其过去简讯和电话行销容易引起争议,金融业指这类行销目前多半仅利用在金控底下子公司间,未来不排除减少或暂停使用,等待市场对法规的接受和理解程度确定,再规划新的行销模式.
--消息人士指出,台湾银行、合作金库、华南银行三大行库未来两年都有活化资产的计画,但却被金管会"银行自用不动产比率须占总不动产比率50%以上"的规定套死,国有银行活化资产空间大受挤压,大型行库尤其首当其冲.
--元大金控(2885.TW)想买宏利人寿陷入僵局.相关人士指出,宏利人寿仅是分公司,没有子公司执照,但元大金旗下也没有寿险公司执照,由于金管会认为宏利人寿不能以被并购为由申请升格子公司,元大金若要并购,必须先拿出20亿台币设立新寿险公司,并购成本将大幅增加.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。