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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:32 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌破92美元,因欧债危机及需求疑虑罩顶

路透新加坡10月1日电---美国原油期货周一跌至每桶92美元下方,因投资人益发担心欧债危机及其对原油需求的影响;同时美元走强令油价压力升高.

0000GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1下跌0.69美元,至每桶91.51美元,周五结算价上扬0.34美元,至92.19美元.

布兰特原油LCOc1跌0.44美元,报每桶111.95美元.周五时上涨0.38美元.

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