《台湾重要政经日程》--10月1日-2013年10月10日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
==================今日重要政经消息====================== 10/1(一) -- 9:00 立法院院会. -- 9:00 世界台商联合总会第18届年会. --10:30 行政院全力拼经济促投资记者会. --14:00 2012台北国际电子产业科技高峰论坛. --16:00 经济部国贸局记者会. ==================近期重要政经消息====================== 10/5(五) --8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%. --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元. 10/8(一) --12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割. --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 10/19(五) --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. 10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. 10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. 10/25(四) --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1 (二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容;审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。