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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 08:40 BJT

〔东京汇市〕欧元跌至三周低位,西班牙疑虑仍未消除

路透东京10月1日电---欧元周一在亚洲市场盘初跌至三周低点,对西班牙银行业的独立审计未能消除外界对西班牙申请纾困进程的疑虑.

咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元). [ID:nSB1803830]

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