《美债一周展望》公债价格上涨,因西班牙预算带来的希望减弱

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 9月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降

* 公债价格过去10个交易日中第九次上涨

* 市场对西班牙2013年苛刻的预算产生疑虑

路透纽约9月28日电---美国公债价格周五微涨,受全球经济担忧推动.本季结束时,公债价格接近持平,因欧债危机的不确定性仍在继续,美国经济也仍无起色.

投资者担心西班牙2013年的预算,尽管强调节支,但不足以解决该国的经济问题.这也是欧债危机中持续面临的问题.美国方面,9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,给该国的经济增长蒙阴.

周五公债价格的涨势使指标美债收益率(殖利率)几乎正好处于第三季高点和低点之间的中值.公债价格周四收低,之前连涨八日.

许多人把西班牙的预算视为是请求纾困的前奏.西班牙银行业的压力测试显然令人宽慰不少,帮助欧元EUR=削减跌幅,并减少了对美债等避险资产的买需.

美债价格在欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布新的刺激政策之后都曾下跌.

9月芝加哥采购经理人指数(PMI)逊于预期,也给公债提供支撑.

在下午的交易中,指标10年期公债US10YT=RR价格上涨04/32,收益率报1.642%,接近7月末所及的低点1.38%和9月中旬所及高点1.89%的中值.

10年债收益率6月末报1.6432%,第三季末时与上季接近持平.

分析师称,月末投资组合仓位调整可能也会支撑公债.由于9月股市上涨,必须维持特定股票和债券百分比的资产组合现在必须卖出部分股票,并买入债券.

ING Investment Management驻亚特兰大的公债交易商Jake Lowery表示,过去两周美债的上涨可能已经反映出这种仓位调整.

"我们很可能已经看到大量因此产生的影响,"他表示.

Calvert Investment Management的固定收益策略师Steve Van Order表示,市场形成了一个区间.

"10年期公债收益率在升至1.89%后大幅回撤,"他表示."我们看到市场在修正本月欧洲央行和美联储货币政策决议公布后受乐观情绪推动的涨势."

此外,9月也是2012年高评级债券发行最繁忙的月份,NBC Universal Media周五发行了20亿美元债券.周五是本季结束前的最后一个交易日.

中国银行间市场利率周五大幅下跌,之前中国央行为缓解季末及国庆长假前资金紧张的状况,向货币市场注入创纪录的579.1亿美元流动性.[ID:nSB1787996]

"央行似乎都在唱同一个调,不过10年债收益率由1.89%回落似乎表明,我们还有许多其他问题需要解决,"Van Order表示.

Van Order表示,市场可能陷于近期的区间内,直到下周新的数据出炉,尤其是劳工部10月5日要公布的9月就业报告.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (+01/32) 0.234

五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (+03/32) 0.622

10年期公债US10YT=RR 99-31/32 (+08/32) 1.630

30年期公债US30YT=RR 98-16/32 (+11/32) 2.825 (完)

--编译 李春喜;审校 母红

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