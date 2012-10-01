〔表格〕台股外资及陆资买超5.53亿台币,连三日买超

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北10月1日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超5.53亿台币,连续三个交易日买超;上日为买超61.39亿.
三大法人今日合计卖超3.73亿台币,上交易日修正后为买超45.72亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/ 1 +5.53 -4.37 -4.89 -3.73
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本月累计 +5.53 -4.37 -4.89 -3.73
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容;审校 杨淑祯
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