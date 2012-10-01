〔台湾汇市〕台币小幅收贬,西班牙疑虑及主要央行会议前压抑交投热度

* 市场对西班牙疑虑仍在

* 全天窄幅区间偏弱

* 不脱半个月来主交投区

* 明天估交投区间29.3-29.4

路透台北10月1日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘跌6分.台币多日来随国际盘于区间微幅升贬的状况不变,今日依旧随非美货币小幅偏弱表现,但未脱半个月来的主交投区间,市场静待西班牙问题的进一步厘清及主要国家央行的利率动向.

汇银人士指出,今日亚洲多国因假日休市,中国、香港及韩国均因节日未能进行交易,亚洲市场因而相对安静.台湾汇市受此影响成交量也明显萎缩,除有实质抛补需求的进出口商、油款等现踪外,手上仍有部位的外资随着欧元涨跌操作,午前看贬台币,午后则随欧元微幅反弹令贬幅有所收敛.

"这礼拜有各国央行的利率决策,周五有非农,大家手上不敢抱太大部位."一本地银行交易员说.

此外,台股今日收跌及央行的例行干预也压抑台币表现.

交易员指出,台币半个月来未能突破既有区间,未来一段时间在等待西班牙问题厘清的同时,也需技术线型上的突破,否则市场活力难以展现.他们指出,央行近来力守的29.300关键水位,如能收盘时有效突破,台币盘中才有进一步测试前波高位29.198的可能,反之台币还是在29.3-29.4的近来主要交易价位游移,难以改变.

除了以国际盘及台股为指引,交易员认为台湾本地经济数据影响有限,除非本地数据明显指出经济已逐渐回暖,并推升台股大幅跃进,否则台币波动相对其他市场稳定的特性不会打破.

台湾股市.TWII今日收跌0.51%报7,675.72点,外资及陆资连续三日买超,今日在台股小幅买超5.53亿台币.[ID:nST0559405]

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场盘中变动也极为有限,主要是市场依旧欠缺方向,海外投资盘不愿押注,美元/台币一周及一个月期换汇点仍在平盘附近游走.

在本地消息方面,台湾股市低迷令证券交易税短收,台湾财政部长张盛和周一表示,今年证交税收入可能较预算数短收逾400亿台币.[ID:nST0559471]

多数新兴亚洲货币周一下跌,因对于全球经济和西班牙债务状况的忧虑挥之不去,但在中国、香港和韩国长假期之际市场交投沉闷.[EMRG/SGCN]

谘询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).[ID:nSB1803830]

本周重要事件包括周二澳洲央行利率决定、周三世界贸易组织(WTO)全体理事会议、周四英国及欧洲央行利率决定以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议记录,周五则有日本央行货币政策决定及美国公布9月非农就业资料.

台湾本地则将于周五由主计总处发布9月消费者物价指数(CPI).上月年增率为3.42%.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.402 29.342 29.310-29.430 29.430 4.88 7.58

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.311 29.293 29.309-29.344 29.330 2.80 3.68

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.000/0.015

美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.155/-0.130

----------------------------------------------------------------------------(完)