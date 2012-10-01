〔台湾汇市〕台币小幅收贬,西班牙疑虑及主要央行会议前压抑交投热度

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 市场对西班牙疑虑仍在
* 全天窄幅区间偏弱
* 不脱半个月来主交投区
* 明天估交投区间29.3-29.4
路透台北10月1日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘跌6分.台币多日来随国际盘于区间微幅升贬的状况不变,今日依旧随非美货币小幅偏弱表现,但未脱半个月来的主交投区间,市场静待西班牙问题的进一步厘清及主要国家央行的利率动向.
汇银人士指出,今日亚洲多国因假日休市,中国、香港及韩国均因节日未能进行交易,亚洲市场因而相对安静.台湾汇市受此影响成交量也明显萎缩,除有实质抛补需求的进出口商、油款等现踪外,手上仍有部位的外资随着欧元涨跌操作,午前看贬台币,午后则随欧元微幅反弹令贬幅有所收敛.
"这礼拜有各国央行的利率决策,周五有非农,大家手上不敢抱太大部位."一本地银行交易员说.
此外,台股今日收跌及央行的例行干预也压抑台币表现.
交易员指出,台币半个月来未能突破既有区间,未来一段时间在等待西班牙问题厘清的同时,也需技术线型上的突破,否则市场活力难以展现.他们指出,央行近来力守的29.300关键水位,如能收盘时有效突破,台币盘中才有进一步测试前波高位29.198的可能,反之台币还是在29.3-29.4的近来主要交易价位游移,难以改变.
除了以国际盘及台股为指引,交易员认为台湾本地经济数据影响有限,除非本地数据明显指出经济已逐渐回暖,并推升台股大幅跃进,否则台币波动相对其他市场稳定的特性不会打破.
台湾股市.TWII今日收跌0.51%报7,675.72点,外资及陆资连续三日买超,今日在台股小幅买超5.53亿台币.[ID:nST0559405]
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场盘中变动也极为有限,主要是市场依旧欠缺方向,海外投资盘不愿押注,美元/台币一周及一个月期换汇点仍在平盘附近游走.
在本地消息方面,台湾股市低迷令证券交易税短收,台湾财政部长张盛和周一表示,今年证交税收入可能较预算数短收逾400亿台币.[ID:nST0559471]
多数新兴亚洲货币周一下跌,因对于全球经济和西班牙债务状况的忧虑挥之不去,但在中国、香港和韩国长假期之际市场交投沉闷.[EMRG/SGCN]
谘询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).[ID:nSB1803830]
本周重要事件包括周二澳洲央行利率决定、周三世界贸易组织(WTO)全体理事会议、周四英国及欧洲央行利率决定以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议记录,周五则有日本央行货币政策决定及美国公布9月非农就业资料.
台湾本地则将于周五由主计总处发布9月消费者物价指数(CPI).上月年增率为3.42%.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.402 29.342 29.310-29.430 29.430 4.88 7.58
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.311 29.293 29.309-29.344 29.330 2.80 3.68
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.000/0.015
美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.155/-0.130
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--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
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