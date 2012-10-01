〔美国金融〕金融稳定监督委员会提交系统性重要非银行企业审查名单

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透华盛顿9月28日---美国财政部一名发言人周五表示,金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council, FSOC)表决通过,将一组非银行的金融机构名单提交审查,将确认这些机构是否规模太大,万一倒闭将造成经济不稳.
发言人称,FSOC在一次闭门会议上决定,通知这些公司可能被归为"系统性重要"类别,但在作出最后决定之前,不会公布这些公司的身份.
被列为"系统性重要"后,将遭到美国联邦储备理事会(FED,美联储)较严格监督,亦面临更高的资本及流动性标准,一些企业担心这会使公司处于不利竞争的立场.
FSOC是根据2010年Dodd-Frank金融监督法案成立,成员包括财政部、美联储及美国证券交易委员会(SEC)、消费者金融保护机构(CFPA)及通货监理官.
FSOC必须监督那些万一倒闭可能危及金融体系的银行及其他金融机构.
FSOC的任务之一是确认它认为具有系统重要性的非银行类企业.一些批评人士认为这会使特定企业享有"大到不能倒"的地位,另外一些人士认为,这些企业将因受到更多政府箝制而受害.
一些对冲基金及大型保险公司担心,可能因为自身的规模以及与其他金融企业的紧密关系,而被归入系统性重要之列.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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