〔台湾债市〕公债RP利率回稳,月初资金情势好转

路透台北10月1日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一回稳.本周正值月初,在季底资金效应消除后,货币市场资金情势好转且偏向宽松,投信遭赎回的力道仍有但已明显减弱,料近期公债RP利率可望持稳.

证券商交易员表示,本周整体资金宽松,寿险、银行都有承作公债RP的需求,加上投信遭赎回的情形舒缓,也有承作公司债RP的需求,且本周没有公债或公司债交割的紧缩因子;最大的变数只有银行调整基数的考量,可能会影响银行资金的流动.

"季底效应过后,钱明显回来了,本周可以轻松度过."一大型券商交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近,但少数略提高至0.73-0.74%.(完)