〔台湾债市〕公债RP利率回稳,月初资金情势好转

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北10月1日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一回稳.本周正值月初,在季底资金效应消除后,货币市场资金情势好转且偏向宽松,投信遭赎回的力道仍有但已明显减弱,料近期公债RP利率可望持稳.
证券商交易员表示,本周整体资金宽松,寿险、银行都有承作公债RP的需求,加上投信遭赎回的情形舒缓,也有承作公司债RP的需求,且本周没有公债或公司债交割的紧缩因子;最大的变数只有银行调整基数的考量,可能会影响银行资金的流动.
"季底效应过后,钱明显回来了,本周可以轻松度过."一大型券商交易员说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近,但少数略提高至0.73-0.74%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。