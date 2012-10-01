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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 11:34 BJT

〔台湾财政〕财政部指明年公债发行量至少6,000亿台币

路透台北10月1日电---在明年公债到期量大的状况下,台湾财政部国库署周一表示,明年公债发行量至少6,000亿台币.这将为政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.

财政部国库署署长凌忠嫄在立法院场边对记者称,明年度融资调度需求为2,914亿台币,其中计画发行公债及赊借数为2,844亿,若加计公债到期还本的金额3,500亿台币,明年的公债发行量至少会有6,000亿台币.

财政部甫于日前公布第四季将发行1,300亿台币公债,若加计前三季发行的5,350亿台币公债,台湾今年公债发行额高达6,650亿台币,超越去年的6,200亿规模,再度创下历史新高纪录.

截至2012年8月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆8,745亿台币.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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