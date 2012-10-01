〔台湾财政〕财政部指明年公债发行量至少6,000亿台币

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北10月1日电---在明年公债到期量大的状况下,台湾财政部国库署周一表示,明年公债发行量至少6,000亿台币.这将为政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.
财政部国库署署长凌忠嫄在立法院场边对记者称,明年度融资调度需求为2,914亿台币,其中计画发行公债及赊借数为2,844亿,若加计公债到期还本的金额3,500亿台币,明年的公债发行量至少会有6,000亿台币.
财政部甫于日前公布第四季将发行1,300亿台币公债,若加计前三季发行的5,350亿台币公债,台湾今年公债发行额高达6,650亿台币,超越去年的6,200亿规模,再度创下历史新高纪录.
截至2012年8月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆8,745亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。