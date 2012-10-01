〔台湾财政〕财政部指明年公债发行量至少6,000亿台币

路透台北10月1日电---在明年公债到期量大的状况下,台湾财政部国库署周一表示,明年公债发行量至少6,000亿台币.这将为政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.

财政部国库署署长凌忠嫄在立法院场边对记者称,明年度融资调度需求为2,914亿台币,其中计画发行公债及赊借数为2,844亿,若加计公债到期还本的金额3,500亿台币,明年的公债发行量至少会有6,000亿台币.