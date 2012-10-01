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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 11:06 BJT

〔日本债市〕超长债小跌,因担心供应问题

路透东京10月1日电---超长期日本公债周一下跌,因市场担心供应情况,隔日将有增加流动性的标售,下周则有30年期公债例行标售,之后一周还有20年券标售.

10年期公债JP10YTN=JBTC持稳,收益率(殖利率)在七周低位附近徘徊.

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