〔日本股市〕日经指数早盘跌至近三周低位,因全球经济成长疑虑

路透东京10月1日电---日本股市日经指数周一早盘跌至近三周低位,因日本邮船(9101.T)和大同特殊钢(5471.T)发布获利警讯,突显出对全球经济成长放缓的担忧.

疲弱的经济数据亦打压信心,根据官方采购经理人指数(PMI),中国9月制造业活动仍处于萎缩.

在连续两季改善之后,日本大制造商信心在6-9月当季出现恶化,而且还将保持低迷不振的态势,因中国与欧洲市场的对外需求疲软.[ID:nSB1804732]

日经指数.N225早盘下跌0.8%,至8,796.82点,跌破75日移动均线切入位8,866.55.

东证股价指数.TOPX跌1%,报730.09点.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]