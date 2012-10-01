版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 11:28 BJT

〔表格〕9月28日止当周外资买超印度及台湾股票--野村

路透10月1日电---以下是9月28日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 2,440 8,901 20,734 37,458 (14,372)

印度 1,773 3,901 7,131 15,646 230

印尼 (7) 747 1,460 1,730 1,274

日本 (672) 70 (2,465) 10,008 21,712

韩国 311 2,612 7,671 13,230 (7,341)

菲律宾 (12) 4 942 1,959 1,327

台湾 530 1,715 3,353 2,851 (9,680)

泰国 (156) (77) 176 2,041 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐