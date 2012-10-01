《热点透视》西班牙预算案方向正确,但纾困之路仍多荆棘

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 蔡美珍
路透伦敦9月28日电---西班牙政府的2013年预算案从各种标准来看都做对了.这为等待已久的欧元区纾困行动铺好了路.但前途不会一路平坦.
9月27日公布的预算案,以及同时宣布的改革方案,是为了展现西班牙已经全力以赴,能够符合金援资格,而不需要日后再遭到金主强加更多条件.预算案中包括了130亿欧元的减支及增税,并承诺未来六个月将加速改革.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)甚至前往协助制定方案.
这份预算案是基于一些乐观的经济预估.西班牙明年经济萎缩幅度恐怕会比预期更糟.巴克莱资本预测2013年国内生产总值(GDP)萎缩1.8%,西班牙政府预估萎缩0.5%.中央政府与自治区的紧张关系,特别是加泰罗尼亚,将使政府更难落实撙节措施,甚至可能引爆全面性政治危机.金融市场通常会对这样的惨淡经济前景退避三舍,但欧洲央行启动买债计划的可能性,已经让市场失去警觉.
由于西班牙10年期公债收益率(殖利率)仍在6%的偏高水准,西班牙再拖延寻求纾困也不会有什么好处.首相拉霍伊或许会拖延到10月的地方选举,但在选举之后,金融市场将会强迫他采取行动.
一场历史性的政治及经济试验即将展开.援救欧元区第四大经济体,将严重考验欧元区的政治团结力,也将是欧洲央行总裁德拉吉买债计划的初试啼声.几个关键要角的态度或许会软化.德国财长最近的评论显示,德国目前不太想要批准西班牙主权纾困,因为不久前才给予西班牙银行业援助.此外,欧洲央行也尚未透露打算让西班牙融资成本回到哪种水准.
这场试验若要成功,金融市场必须相信欧洲央行将会强力且持续买进.而欧洲央行方面则是要指望西班牙能诚意落实计划.随着主权债收益率下滑拉低西班牙经济的融资成本,这有发展成一个正面循环的潜力.但在高失业、严苛撙节及政治冲突的情况下,这条路将充满挑战.(完)
--译文审校
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