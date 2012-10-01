《热点透视》西班牙预算案方向正确,但纾困之路仍多荆棘

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 蔡美珍

路透伦敦9月28日电---西班牙政府的2013年预算案从各种标准来看都做对了.这为等待已久的欧元区纾困行动铺好了路.但前途不会一路平坦.

9月27日公布的预算案,以及同时宣布的改革方案,是为了展现西班牙已经全力以赴,能够符合金援资格,而不需要日后再遭到金主强加更多条件.预算案中包括了130亿欧元的减支及增税,并承诺未来六个月将加速改革.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)甚至前往协助制定方案.

这份预算案是基于一些乐观的经济预估.西班牙明年经济萎缩幅度恐怕会比预期更糟.巴克莱资本预测2013年国内生产总值(GDP)萎缩1.8%,西班牙政府预估萎缩0.5%.中央政府与自治区的紧张关系,特别是加泰罗尼亚,将使政府更难落实撙节措施,甚至可能引爆全面性政治危机.金融市场通常会对这样的惨淡经济前景退避三舍,但欧洲央行启动买债计划的可能性,已经让市场失去警觉.

由于西班牙10年期公债收益率(殖利率)仍在6%的偏高水准,西班牙再拖延寻求纾困也不会有什么好处.首相拉霍伊或许会拖延到10月的地方选举,但在选举之后,金融市场将会强迫他采取行动.

一场历史性的政治及经济试验即将展开.援救欧元区第四大经济体,将严重考验欧元区的政治团结力,也将是欧洲央行总裁德拉吉买债计划的初试啼声.几个关键要角的态度或许会软化.德国财长最近的评论显示,德国目前不太想要批准西班牙主权纾困,因为不久前才给予西班牙银行业援助.此外,欧洲央行也尚未透露打算让西班牙融资成本回到哪种水准.

这场试验若要成功,金融市场必须相信欧洲央行将会强力且持续买进.而欧洲央行方面则是要指望西班牙能诚意落实计划.随着主权债收益率下滑拉低西班牙经济的融资成本,这有发展成一个正面循环的潜力.但在高失业、严苛撙节及政治冲突的情况下,这条路将充满挑战.(完)