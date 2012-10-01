〔台湾财政〕证交税今年料短收逾400亿台币,反对降期货交易税--财政部长

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北10月1日电--台湾股市低迷令证券交易税短收,台湾财政部长张盛和周一表示,今年证交税收入可能较预算数短收逾400亿台币.
另针对金融业者调降或取消期货交易税的建议,张盛和则表达不赞成调降的态度.
张盛和在立法院接受质询时称,受股市低迷与证券交易所得税将课征等利空冲击,今年以来证交税收入较1,265亿台币的预算数少了330亿,预计全年可能短收逾400亿台币.
明年证所税虽然开征,不过财政部仅保守预估该项税收约60-110亿台币,惟证交税收入仍偏低,因此合计仍会比今年预算数短收逾200亿台币.
另金管会与财政部合组"金融赋税专案小组",今天将召开第一次会议,其中调降或停征期交税为主要议题之一,不过张盛和上午在接受立法委员询问时,已表达不赞成调整的态度.
财政部也在业务报告中称,今年以来的税课收入累计已达8,525亿台币,分配预算执行率为101.1%,较去年同期增加350亿,其中综合所得税增加486亿、货物税增加19亿、遗产及赠与税增加39亿.达成全年1兆2,501亿台币的税课收入目标没有问题.
台湾立法院在今年7月通过了争议颇大的证所税法案.财政部估计,此版本课征兴柜、上市柜股票大户约1万人,税收估计可征60-110亿台币.[ID:nST0530637](完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
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