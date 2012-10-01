〔台湾财政〕证交税今年料短收逾400亿台币,反对降期货交易税--财政部长

路透台北10月1日电--台湾股市低迷令证券交易税短收,台湾财政部长张盛和周一表示,今年证交税收入可能较预算数短收逾400亿台币.

另针对金融业者调降或取消期货交易税的建议,张盛和则表达不赞成调降的态度.

张盛和在立法院接受质询时称,受股市低迷与证券交易所得税将课征等利空冲击,今年以来证交税收入较1,265亿台币的预算数少了330亿,预计全年可能短收逾400亿台币.

明年证所税虽然开征,不过财政部仅保守预估该项税收约60-110亿台币,惟证交税收入仍偏低,因此合计仍会比今年预算数短收逾200亿台币.

另金管会与财政部合组"金融赋税专案小组",今天将召开第一次会议,其中调降或停征期交税为主要议题之一,不过张盛和上午在接受立法委员询问时,已表达不赞成调整的态度.

财政部也在业务报告中称,今年以来的税课收入累计已达8,525亿台币,分配预算执行率为101.1%,较去年同期增加350亿,其中综合所得税增加486亿、货物税增加19亿、遗产及赠与税增加39亿.达成全年1兆2,501亿台币的税课收入目标没有问题.

台湾立法院在今年7月通过了争议颇大的证所税法案.财政部估计,此版本课征兴柜、上市柜股票大户约1万人,税收估计可征60-110亿台币.[ID:nST0530637](完)