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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 11:50 BJT

〔东京美债〕10年期公债价格小升,因股市走疲带动避险买需

路透新加坡10月1日电---美国10年期公债价格周一在亚洲市场上涨,10年公债收益率(殖利率)徘徊在近三周低位,股市走疲支撑避险公债买需,交投淡静令走势放大.

10年期美债价格上涨约4/32,收益率报1.618%,较周五纽约尾盘下跌约2个基点,且和周五创下的9月7日以来最低点1.599%相去不远.

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