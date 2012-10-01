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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 13:20 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆承压,日本更换新任财务大臣

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* 欧元/日圆跌落周五低点,受欧元/美元走势及市场厌恶风险气氛影响

* 支撑在周四低点99.64及9月初双重低点99.50

* 下行目标看向98.99及98.85,分别为费波纳奇50%回档位及100日均线位置

* 日本内阁改组,众议员城岛光力出任财务大臣.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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