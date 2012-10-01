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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 14:37 BJT

〔企业并购〕Xstrata董事会支持嘉能可330亿美元收购要约,但有附带条件

路透伦敦10月1日电---矿产商XstrataXTA.L的独立董事会成员周一终于同意接受交易商嘉能可(GLEN.L)修改后的330亿美元收购要约,不过批准此收购案的前提是,股东要支持一个保留主要经理人员的计划.

由于一些大股东反对收购要约,Xstrata董事会称他们已经修改了投票架构,以令股东支持此案.

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