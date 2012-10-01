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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 15:23 BJT

〔表格〕瑞士8月实质零售销售较上年同期增长5.9%,前月修正为增长2.9%

路透苏黎世10月1日电---瑞士联邦统计局周一公布,瑞士8月零售销售较上年同期增长5.9%,经季节性因素调整后的8月零售销售较前月增长0.4%.

2012年8月 2012年7月

总计 5.9 2.9

扣除燃料的销售 5.6 2.8

食品、饮料和烟草 4.1 1.2

非食品销售 6.3 3.3 (完)

--编译 王洋; 审校 于春红

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